Meci spectacol la Zarnesti, in etapa cu numarul opt a Ligii a 3-a. Olimpic a trecut cu 5-3 (3-2) de echipa secunda a lui Sepsi OSK Sfantu Gheorghe si a reusit sa urce, astfel, pe pozitia a doua a clasamentului in Seria a 5-a.Oaspetii au avut prima sansa de a marca, prin Feher, care a nimerit bara (8), insa zarnestenii au fost cei care au deschis scorul, prin Marinescu (14). Acelasi Feher a adus egalarea pentru covasneni (18), Mielusoiu a readus trupa lui Mihai Stere in avantaj (28), iar ... citeste toata stirea