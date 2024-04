Meciul AEK - PAOK, a continuat cu cel al antrenorilor

Razvan Lucescu a avut parte de un moment incins cu Matias Almeyda, antrenorul lui AEK Atena, dupa ce PAOK a scos un rezultat de egalitate, 2-2, pe terenul rivalei in lupta la titlu. AEK a condus cu 2-0, dar echipa fostului nostru selectioner a egalat in minutul 89, dupa reusita lui Magomed Ozdoev. Cei doi antrenori si-au dat mana, dar au urmat aproximativ 20 de secunde in care s-au infruntat, timp in care antrenorul lui AEK a parut sa ii reproseze mai multe lucruri romanului. Totusi, ... citește toată știrea