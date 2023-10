Dupa ce meciul dintre Israel si Elvetia, care ar fi trebuit sa se dispute in aceasta seara, a fost amanat si reprogramat, UEFA a anuntat in mod oficial ca si partida din Kosovo a Israelului a fost amanata. Meciul cu Kosovo, care ar fi trebuit sa se dispute pe 15 octombrie, va fi repragramat, UEFA precizand ca va anunta noua data de desfasurare a partidei in curand. Ieri dimineata, UEFA a anuntat in mod oficial ca partida Kosovo - Israel a fost ... citeste toata stirea