Cele doua echipe din Liga Nationala de baschet ale Brasovului joaca in deplasare, in acest weekend.La feminin, in etapa a treia, Olimpia CSU Brasov va evolua, sambata, de la ora 18.00, pe terenul lui CS Municipal Targoviste. Ambele echipe au inceput actualul campionat cu doua infrangeri. Tot sambata sunt programate duelurile Rapid Bucuresti - CSM Targu Mures si Universitatea Cluj - Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe, iar partida CSM CSU Constanta - FCC Baschet UAV Arad a fost ... citeste toata stirea