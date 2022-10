Campionatul National de baschet masculin sub 14 ani a continuat, la finalul saptamanii trecute. Brasovul are in aceasta competitie trei echipe. ABC Galactica, ACS Zeiden Brasov si CSS Brasovia.In weekend, fiecare echipa a sustinut cate trei confruntari. ABC Galactica Brasov, clubul fostei mare baschetbaliste a Romaniei, Magda Jerebie, a jucat toate cele trei meciuri la Voluntari. Doua dintre confruntari au fost ... citeste toata stirea