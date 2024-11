Medaliatii de la JO de la Paris, recompensati cu masini in cadrul Galei 110 ani de Olimpism in Romania

Medaliatii de la JO de la Paris au fost recompensati cu cate un automobil hibrid de Toyota, in cadrul Galei 110 ani de Olimpism in Romania.Medaliatii de la Jocurile Olimpice si Paralimpice de la Paris au fost recompensati, luni seara, cu cate un automobil hibrid de Toyota Romania, partenerul de mobilitate al COSR, in cadrul Galei 110 ani de Olimpism in Romania, transmite Agerpres.Sportivii cu doua medalii cucerite la Paris au primit cate un automobil Toyota CHR Hybrid, medaliatii cu ... citește toată știrea