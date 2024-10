Medalii de aur si argint pentru Romania la Campionatele Europene U16

Romania a castigat doua medalii, una de aur si una de argint, la Campionatele Europene Under-16 din Italia, informeaza, luni, site-ul oficial al Federatiei Romane de Tenis.Medalia de aur, prima a Romaniei dupa 34 de ani la individual baieti U16, a fost cucerita de Yannick Theodor Alexandrescou. El s-a impus in finala de la Parma in fata spaniolului Tito Chavez, cu scorul de 6-2, 6-1.Alexandrescou devine astfel al treilea tanar roman care castiga acest turneu, si primul din 1990. In acel an ... citește toată știrea