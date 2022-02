Schiorii din categoriile de varsta U6, U8, U10 si HC au evoluat in zilele de 19 si 20 februarie la Cupele Active Ski si ProX, desfasurate in Poiana Brasov, pe partia Sub Teleferic, ambele contand ca etape pentru Minicupa Romaniei.Sambata a fost destinata Cupei Active Ski si a adus Coronei 3 clasari pe prima pozitie a clasamentului!Pe treapta cea mai inalta a podiumului au ... citeste toata stirea