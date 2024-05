Meme si Tudorel Stoica continua polemica legata de "cine e" Steaua

FCSB a invins, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 echipa Farul Constanta, in etapa a saptea a play-off-ului Superligii, si a castigat titlul de campioana. Precedentul titlu al bucurestenilor data din 2015. In actualul sezon, cu trei etape inainte de final, FCSB are 49 de puncte, in timp ce Farul, locul doi, are 35. In viitorul sezon, formatia bucuresteana va evolua in preliminariile UEFA Champions League. In acest context, ros-albastri incep pregatirile atat de plan fotbalistic, ... citește toată știrea