"Meme" zice ca pentru Octavian Popescu este mai important fotbalul decat scoala

Pentru ca FCSB sa-l aiba la pregatire pe Octavian Popescu (foto), anul trecut, managerul general al echipei, Mihai Stoica, a sustinut absenta acestuia de la Bacalaureat. Ba chiar a argumentat de ce scoala nu este importanta pentru un fotbalist bun. "Cel mai important pentru Octavian Popescu acum este fotbalul. Fotbalul! Eu am avut un jucator, nu are importanta numele, care a vrut sa-l invoiesc. I-am spus: *ai 18 ani si esti la prima echipa. Vrei sa te invoiesti ca sa te duci la scoala? OK. L-am ... citeste toata stirea