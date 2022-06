Messi are sustinerea conducerii lui PSG

Lionel Messi - foto - (34 de ani) a avut parte de un sezon modest in primul sau an de la transferul in Franta, insa conducerea celor de la PSG nu are niciun dubiu in ceea ce priveste randamentul argentinianului din editia urmatoare. In ciuda prestatiilor sub asteptari in tricoul celor de la PSG, Lionel Messi nu a pierdut din increderea conducerii. Presedintele Nasser Al-Khelaifi crede ca argentinianul a trecut peste problemele de acomodare si din sezonul viitor va arata din nou de ce este in ... citeste toata stirea