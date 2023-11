Lionel Messi (foto) l-a omagiat pe Diego Maradona la gala Balonul de Aur, la care a obtinut cel mai important trofeu pentru a opta oara in cariera. El a vorbit si despre rivalii sai si despre cat intentioneaza sa mai joace. "Multumesc tuturor celor care m-au votat, tuturor celor care au facut posibil ca eu sa castig acest premiu. As dori sa le multumesc tuturor celor care au contribuit la acest trofeu, colegilor mei de echipa si antrenorului meu de la echipa Argentinei (Lionel Scaloni). As dori, ... citeste toata stirea