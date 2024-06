Messi nu e in plenitudinea fortelor la Copa America

Lionel Messi le da emotii argentinienilor, dupa victoria dramatica cu Chile, din etapa a doua a fazei grupelor de la Copa America. Campioana mondiala a obtinut calificarea in sferturile de finala ale competitiei, dupa golul marcat de Lautaro Martinez in minutul 88 al duelului de pe MetLife Stadium. Lionel Messi a avut insa de suferit in timpul meciului din New Jersey. El s-a resimtit dupa intrarea dura a unui adversar si a recunoscut ca a fost deranjat pana la finalul meciului de dureri. Mai ... citește toată știrea