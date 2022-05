Messi nu l-a crezut pe Aguerro, a zis ca il pacaleste

Real Madrid a reusit sa se califice in finala Champions League, dupa ce a invins-o pe Manchester City cu 3-1 la mansa retur a semifinalelor Champions League. Ibericii au reusit pentru a treia oara consecutiv in acest an sa intoarca o dubla mansa din Liga Campionilor, dupa meciurile cu PSG si Chelsea de pe Santiago Bernabeu. Sergio Aguero (foto stanga), omul care a scris istorie pentru Manchester City in ultimii ani, a fost obligat sa se retraga in decursul acestui sezon dupa ce i s-au ... citeste toata stirea