Messi si MBappe se bat pe titlul de golgheter

Argentina s-a impus cu 3-0 in fata Croatiei si este prima echipa calificata in marea finala a Cupei Mondiale 2022. Numarul de goluri marcate la Cupa Mondiala de fotbal din Qatar a ajuns la 161, iar francezul Kylian Mbappe si argentinianul Lionel Messi sunt liderii clasamentului golgheterilor dupa prima semifinala. Mai ales in prima repriza a meciului cu Croatia (3-0), dar si la final, Messi a dus mana de mai multe ori la coapsa piciorului stang. Alteori, a fost surprins in timp ce strangea din ... citeste toata stirea