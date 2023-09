Intr-o scurta reactie pentru L'Equipe, oficialii de la Paris Saint-Germain au raspuns la interviurile recente ale lui Neymar si Lionel Messi despre "iadul" pe care acestia sustin ca l-au trait la Paris. Cei doi jucatori joaca acum in Arabia Saudita si, respectiv, in MLS. "Noi nu facem comentarii, avem o anumita eleganta. Curios, ambii jucatori au vrut sa ramana la PSG", au transmis oficialii parizieni. O Globo a publicat, duminica, un interviu cu Neymar in care fostul jucator al Barcelonei ... citeste toata stirea