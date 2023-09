Leo Messi (foto) are un start excelent la Inter Miami, echipa cu care a semnat in acesta vara, dar argentinianul vorbeste deja de urmatoarea mutare din cariera lui. Messi a semnat cu echipa americana un contract valabil pana in 2025 si are un inceput grozav pentru formatia lui David Beckham. In afara faptului ca prezenta "puricelului" s-a facut simtita imediat, Inter Miami a castigand Cupa Ligii si legand 12 meciuri fara infrangere, Messi a reusit 11 goluri si 5 assist-uri in 12 ... citeste toata stirea