Metaloglobus a invins-o pe Progresul Spartac cu scorul de 5-3, la loviturile de departajare, sambata, la Buftea, in mansa a doua a barajului pentru mentinerea in Liga a 2-a de fotbal.Scorul a fost egal la finalul dupa 90 de minute si al reprizelor de prelungiri, 0-0, in timp ce rezultatul meciului tur a fost de asemenea egal, 1-1.La loviturile de departajare, pentru Metaloglobus au transformat Georgian Honciu, Dragos Huiban, Paul Chiorean, Razvan Milea (ex-Progresul) si Oka ... citeste toata stirea