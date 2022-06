Mica Bradeanu, director tehnic al handbalului de la Corona

Corona Brasov a ajuns la un acord cu fosta mare sportiva Aurelia Bradeanu pentru postul de director tehnic al sectiei de handbal. "Mica" se va ocupa de coordonarea echipelor de junioare si a celei de senioare, cu obiectivul de a contribui activ la indeplinirea obiectivelor clubului: recladirea piramidei performantei, asigurarea continuitatii la echipele de junioare si readucerea echipei de senioare in Liga Florilor.Aurelia Bradeanu are 43 ani si are la activ 17 turnee finale cu echipa ... citeste toata stirea