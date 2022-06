Micutii "lupi", turneu excelent in Franta, au castigat Scooby Ice

Micutii hocheisti din grupa U8 a Coronei Brasov au reusit o performanta notabila, castigand turneul international Scooby Ice, care a avut loc la Dunkerque, in Franta.Potrivit Radio Romania Brasov, trupa antrenata de Ana Voicu a avut un parcurs excelent in grupele competitiei, cu 28 de puncte in 10 partide. Au trecut in semifinale de francezii de la Rouen, scor 6-3, desi au fost condusi cu 3-0, iar apoi, in finala, i-au invins pe cehii de la Cesky Krumlov, la lovituri de departajare, dupa 4-4 ... citeste toata stirea