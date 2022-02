Mihaela Hogas, locul 29 in proba de 1.000 de metri a Jocurilor Olimpice

Japoneza Miho Takagi a cucerit, joi, primul sau titlu olimpic, dupa ce a dominat intrecerile probei feminine de 1.000 m din concursul de patinaj viteza, la Jocurile Olimpice de la Beijing, in care romanca Mihaela Hogas s-a clasat pe 29.Takagi (27 ani), care s-a impus cu un nou record olimpic, 1 min 13 sec 19/100, a izbucnit in lacrimi dupa ce a aflat ca a cucerit aurul.Medalia de argint a revenit olandezei Jutta Leerdam, la 64/100 de invingatoare, dupa ce a comis o greseala in al doilea ... citeste toata stirea