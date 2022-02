Mihaela Hogas, locul 29 in proba de 500 metri la Jocurile Olimpice

Sportiva Coronei, Mihaela Hogas (foto), a terminat pe pozitia 29 in proba de 500 metri, desfasurata duminica, la Jocurile Olimpice de la Beijing. Pentru prima data prezenta la o editie a Jocurilor Olimpice, Mihaela s-a aflat in compania celor mai bune patinatoare de viteza din lume si a reprezentat Romania intr-una dintre cele mai spectaculoase probe ale patinajului viteza.Brasoveanca a concurat in prima serie, alaturi de argentinianca Rodriguez Lopez Maria Victoria si a terminat cursa cu ... citeste toata stirea