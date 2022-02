Mihaela Hogas si Cosmin Nedelea sunt, din nou, campioni ai Romaniei

Direct de la Beijing, unde a participat pentru prima oara in cariera la o editie a Jocurilor Olimpice, Mihaela Hogas (foto stanga) a revenit pe patinoarul de la Inzell, acolo unde se antreneaza timp de sase luni pe an, pentru a participa la Campionatul National de Patinaj Viteza al Romaniei, dar organizat in Germania.Campionatul National pe Probe si Poliatlon (Seniori si Juniori A) s-a desfasurat in zilele de 19 si 20 februarie, pe patinoarul de la Max Aicher Arena si a adus sportivilor ... citeste toata stirea