Mihaela Hogas si "Mexx" Nedelea au castigat Campionatul National pe role

Patinatorii seniori ai Coronei, Mihaela Hogas si Cosmin "Mexx" Nedelea, s-au clasat pe primele pozitii ale clasamentului general la Campionatul National de Patinaj Viteza pe Role pentru seniori si juniori A, desfasurat in weekendul trecut, la Brasov. Ei au castigat medaliile de aur si in majoritatea probelor la care au participat.Mihaela Hogas s-a impus in probele de 500 m, 1.500 m si 1.000 m si a cucerit medalia de argint la 3.000 m. Favorita in probele de viteza, Mihaela a surprins placut ... citeste toata stirea