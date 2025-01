Mihai Covaliu indeamna cluburile sa urmeze modelul celor din Ungaria sau Franta

Presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, Mihai Covaliu (foto), le-a transmis, marti, reprezentantilor echipelor de handbal, care s-au intalnit la sediul COSR cu conducerea Federatiei Romane de Handbal, sa urmeze modelul formatiilor de succes din Ungaria sau Franta. "Eu cred ca trebuie sa incepem sa ne uitam la ce se intampla in jurul nostru, ce se intampla si in Ungaria, si in Franta, si in toate celelalte tari. Nu putem face noi altfel decat se face la ora actuala in Europa si sa nu ... citește toată știrea