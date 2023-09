Sahul are un ambasador informal - brasoveanul Mihai Covaliu, presedintele COSR, sustine sahul pentru a deveni sport olimpic. Legat de Jocurile Olimpice de la Paris de anul viitor, Covaliu a decretat: Romania va veni cu mai multe medalii decat de la editia precedenta."Cred ca sahul poate deveni sport olimpic datorita in primul rand celor care-l practica - sunt foarte multi. Si mai are un element care-l recomanda si care este comun cu alte sporturi olimpice - presupune, ... citeste toata stirea