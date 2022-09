Mihai Stoica se teme ca FCSB nu va prinde playoff-ul

Managerul general al FCSB a facut afirmatia in contextul in care echipa antrenata de Nicolae Dica a avut un start dezastruos de sezon si este la 14 puncte de liderul Rapid.Totusi, FCSB are si doua meciuri mai putin disputate. Managerul general spune ca o problema este si programul incarcat al celor de la FCSB. "De la noi nu prea se vede play-off-ul, sunt cam multe... La nivel teoretic, da, dar la nivel practic, se vede cam... Timpul chiar ne prisoseste, problema e ca noi vom ... citeste toata stirea