Mihai Teja primeste in continuare credit de la Iftime

Chindia Targoviste si FC Botosani au remizat, scor 1-1, in etapa a 16-a din Liga 1, iar Valeriu Iftime (62 de ani), finantatorul moldovenilor s-a declarat nemultumit la finalul meciului de antrenorul Mihai Teja (44 de ani). Patronul lui FC Botosani a revenit la sentimente mai bune fata de Mihai Teja (foto), despre care a spus ca a inceput sa redreseze situatia la echipa, dupa o perioada in care formatia a cazut in partea a doua a clasamentului. "E o situatie pe care nu ne-am dorit-o si e clar ... citeste toata stirea