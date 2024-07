Mihaila a prelungit cu Parma

Valentin Mihaila si-a prelungit contractul cu Parma. Clubul emilian, care a revenit in Serie A, a anuntat pe site-ul oficial ca Valentin Mihaila si-a prelungit contractul, scadent la anul, pana in 2027. In contract exista o optiune de prelungire pentru inca un contract, pana la 30 iunie 2028. Mihaila ar urma sa aiba un salariu de 1.8 milioane de euro pe an, potrivit Parma Sport. "Cand m-am intors la Parma, dupa experienta in Serie A de la Atalanta, mi-am spus ca cel mai mare obiectiv al meu ... citește toată știrea