Valentin Mihaila - foto - (23 de ani) s-a refacut dupa accidentarea suferita la nationala Romaniei. Presa din Italia a venit cu noutati in ceea ce-l priveste pe internationalul roman.Valentin Mihaila s-a accidentat dupa ce a fost eroul Romaniei in meciul cu Elvetia, din preliminariile pentru Campionatul European din 2024. Jucatorul in varsta de 23 de ani a marcat doua goluri incredibile pe final de meci si a adus un punct fabulos Romaniei in deplararea din "Tara Cantoanelor".Totusi, acesta ... citeste toata stirea