Mijlocas brazilian pentru Laszlo Balint

Mijlocasul brazilian Willie Hortencio Barbosa a semnat un contract valabil pe o perioada de un an si jumatate cu echipa de fotbal UTA Arad si se va prezenta la reunirea lotului programata pe 2 ianuarie, a anuntat clubul din Superliga, pe site-ul sau oficial.In varsta de 29 de ani, Willie Barbosa s-a nascut in Caravales, in Brazilia, pe data de 15 mai 1993. Acesta poate evolua in ambele benzi ale liniei de mijloc, dar si ca atacant. Brazilianul vine de la Club Jorge Wilstermann, din Bolivia, ... citeste toata stirea