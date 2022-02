Minaur, calificata in ultimul moment in sferturile European League

Echipa de handbal feminin Minaur Baia Mare s-a calificat in sferturile European League, dupa ce in ultimul meci al grupei B, detinatoarea trofeului, Nantes, a pierdut duminica, pe teren propriu cu ultima clasata Zaglebie Lubin. Pentru a se califica in sferturile de finala, Minaur Baia Mare, aflata pe locul 3 dupa incheierea propriilor partidel din grupa, avea nevoie ca Nantes sa fie invinsa pe teren propriu de ultima clasata Zaglebie Lubin.Detinatoarea trofeului a pierdut neasteptat, cu 27-28, ... citeste toata stirea