Echipa de handbal masculin Minaur Baia Mare va juca in finala EHF European Cup cu formatia norvegiana Naerbo IL, care a obtinut calificarea duminica, dupa aruncari de la 7 metri.Minaur Baia Mare s-a calificat in finala dupa dubla cu Alingsas HK, pe care a eliminat-o in semifinale, cu34-28 si 28-31.In cealalta semifinala s-au duelat norvegienii de la Drammen HK si Naerbo IL, 30-27 in tur si 31-35 in returul de duminica, cand a ... citeste toata stirea