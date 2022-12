Ministrul Novak a anuntat un buget de peste 580 de milioane pentru sportul romanesc, in 2023

Ministrul Sportului, Eduard Novak (foto), a anuntat, intr-o postare pe un site de socializare, ca bugetul initial al ministerului pe care il conduce va fi in 2023 de 581,5 milioane de lei, cu 60 de milioane in plus fata de cel din 2022. "Dupa un an 2022 in care sportul romanesc a avut rezultate deosebite, avem un start bun si in 2023. Bugetul initial al Ministerului Sportului va fi de 581,5 milioane lei in 2023, fata de 521,5 milioane lei pe 2022", a notat Novak, pe pagina personala ... citeste toata stirea