HC Zalau si Dacia Mioveni vor evolua in Liga Florilor in sezonul viitor, in timp ce CSM Deva si Activ Prahova Ploiesti o vor lua de la capat in Divizia A, scrie handbalmania.ro, in urma barajului de mentinere/promovare in Liga Nationala de handbal feminine.Zalaul a trecut cu 34-26 de Ploiesti, respectiv cu 27-18 de Deva, in timp ce Mioveniul le-a invins cu 24-23 pe hunedorence, respectiv cu 27-14 pe prahovence.Dacia Mioveni a invins-o pe HC Zalau cu scorul de 28-21, duminica, in ultima zi a ... citeste toata stirea