Mircea Jipescu, cel mai bun saritor roman la FOTE 2023

In competitia masculina individuala de sarituri cu schiurile din cadrul FOTE Friuli Venetia Giulia 2023, care se disputa in Slovenia pe trambulina HS 102 m, Mircea Jipescu, purtatorul de drapel al Romaniei la Ceremonia de deschidere a Festivalului, a obtinut cea mai buna clasare, anunta COSR.Sportivul legitimat la Cubul Sportiv Dinamo Rasnov a reusit o clasare pe locul 7 la antrenamente, dar in concursul oficial masculin individual a incheiat pe locul 20, dupa ce s-a clasat pe 18, in runda I. ... citeste toata stirea