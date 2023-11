Mircea Lucescu (foto) a anuntat, vineri, ca demisioneaza de la echipa de fotbal Dinamo Kiev, dupa ce aceasta a pierdut derby-ul cu Sahtior Donetk (0-1), in campionatul Ucrainei."Azi nu as vrea sa vorbesc despre joc. Vreau sa spun ca am dat 15 ani fotbalului din Ucraina. Am decis sa-mi inchei cariera. A fost ultimul joc. Mi-am luat ramas bun de la jucatorii mei, de la Sahtior. Va multumesc tuturor si sper ca am lasat o amprenta in fotbalul ucrainean. Sunt recunoscator presedintelui lui Sahtior, ... citeste toata stirea