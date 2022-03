Mircea Lucescu ajuta cat poate de mult fotbalul din Ucraina

Il Luce a venit cu o propunere inedita de a forma o echipa din jucatori ucraineni de la Dinamo Kiev si Sahtior Donetk, fostele sale cluburi. Trupa s-ar antrena si ar putea disputa meciuri amicale la Bucuresti. "Am vorbit cu cei de la Federatia Ucraineana de Fotbal si le-am spus ce ganduri am. Ar fi bine sa formam o echipa comuna cu jucatori de la Dinamo Kiev si Sahtior, care sa se antreneze si sa joace in Bucuresti, inainte de meciul de Cupa Mondiala dintre Ucraina si Scotia, din Iunie. La ... citeste toata stirea