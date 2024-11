Mircea Lucescu, nemultumit de "tricolori"

Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Mircea Lucescu (foto), a declarat, luni seara, in conferinta de presa de dupa victoria cu Cipru, scor 4-1, in Liga Natiunilor, ca este nemultumit de joc si ca i-a certat pe jucatori pentru greselile facute in acest meci."Eu sunt nemultumit de joc. Foarte multumit de prima repriza, dar foarte suparat pentru primele 20 de minute ale reprizei a doua. Am comis niste greseli exact ca la meciul cu Kosovo. Ne-a salvat Nita ca de fiecare data. Mie ... citește toată știrea