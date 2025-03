Mircea Lucescu: "Trebuie sa marcam repede cu San Marino!"

Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Mircea Lucescu (foto), a declarat, duminica seara, intr-o conferinta de presa, ca jucatorii sai trebuie sa marcheze repede in partida cu San Marino din preliminariile CM 2026, precizand ca prima reprezentativa va avea in fata un adversar disciplinat si bine cladit fizic. "San Marino este in crestere... cam ca toate echipele, nu mai sunt echipe mici pentru ca toate investesc in fotbal. Dovada si primul lor meci, cel cu Cipru. A fost 0-0 la ... citește toată știrea