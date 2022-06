Mircea Rednic, varianta pentru FC Brasov

Mircea Rednic (foto) e aproape de o revenire spectaculoasa in fotbalul romanesc. "Puriul" se afla in discutii avansate cu FC Brasov, echipa cu care ar urma sa lupte impotriva lui Dinamo pentru promovarea in Liga 1.Conform fanatik.ro, negocierile dintre primarul Allen Coliban si Mircea Rednic par aproape de finalizare, proiectul fiind unul pe placul antrenorului, care ar avea mana libera pentru o curatenie totala la club.Mai mult, Mircea Rednic ar putea deveni si investitor la echipa de sub ... citeste toata stirea