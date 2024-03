Mircea Sandu, un pensionar fericit, are 7500 de euro venit cumulat

Mircea Sandu - foto - (75 de ani), omul care a condus FRF din 1990 si pana in 2014, are o pensie care ii permite sa nu aiba griji din punct de vedere financiar. Un om influent in fotbalul romanesc, fost jucator al nationalei si presedinte al FRF, Mircea Sandu s-a retras din viata publica de mai multi ani. Acesta locuieste acum in Franta si vorbeste foarte rar cu presa. "Nasul", asa cum era poreclit, a fost si membru in Comitetul Executiv al UEFA, functie de pe urma careia beneficiaza si acum. ... citește toată știrea