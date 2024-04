Miriam Bulgaru, in optimile turneului ITF de la Koper

Jucatoarea romana de tenis Miriam Bianca Bulgaru (foto) s-a calificat, miercuri, in optimile de finala ale turneului ITF de la Koper (Slovenia), dotat cu premii totale de 60.000 de dolari, dupa ce a trecut de conationala sa Cristina Dinu cu 5-7, 6-4, 6-4.Bulgaru (25 ani, 195 WTA) s-a impus dupa trei ore si 14 minute de joc. In decisiv, Dinu a condus cu 4-1, dar Bulgaru a castigat cinci ghemuri consecutive, setul si meciul.Pentru Bulgaru a fost prima victorie reusita in fata Cristinei Dinu (31 ... citește toată știrea