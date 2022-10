Miron fuge de Israel din cauza costurilor mari la maternitati

Andrei Miron (foto) a jucat la FC Botosani in perioada 2015-2020. Fundasul a fost transferat la FCSB in 2020, liber de contract. Tot gratis a si plecat de la clubul lui Gigi Becali in aceasta vara, cu destinatia Israel. Miron si-a reziliat contractul cu Hapoel la numai 3 luni dupa ce a plecat de la FCSB. Fundasul de 28 de ani a invocat motive personale si s-a intors in tara. Potrivit fanatik.ro, Andrei Miron a vrut sa fie in Romania, alaturi de sotia sa care se pregateste de nastere.De asemenea, ... citeste toata stirea