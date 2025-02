Mirra Andreeva, cea mai tanara castigatoare a unui turneu WTA 1.000

Jucatoarea rusa de tenis Mirra Andree (foto) a devenit, la 17 ani si 299 de zile, cea mai tanara castigatoare a unui turneu de categoria WTA 1.000, dupa ce a reusit sa se impuna in doua seturi, 7-6 (7/1), 6-1, in fata danezei Clara Tauson, sambata, in finala de la Dubai.Andreeva, numarul 14 mondial, a invins-o dupa o ora si 46 de minute de joc pe Tauson, ocupanta locului 38 in clasamentul WTA.Creata in 2009, categoria WTA 1.000 regrupeaza cele ... citește toată știrea