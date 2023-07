Considerata urmasa Mariei Sharapova in circuitul WTA, Mirra Andreeva (foto) a facut o figura frumoasa la Wimbledon, chiar daca a primit cea mai mare amenda, 8.000 de dolari, pentru ca a dat cu racheta de pamant la meciul cu Madison Keys.Nascuta la Krasnoyarsk (Rusia), Mirra Andreeva locuieste in Franta si se antreneaza la Elite Tennis Center sub indrumarea lui Jean-Rene Lisnard, cel care i-a mai antrenat pe Daniil Medvedev si Andrey Rublev. Ea ar putea trada Rusia pentru Franta. "Se zvoneste ca ... citeste toata stirea