Misiune grea, in Ghencea

FC Brasov are parte de un meci foarte dificil, in acest weekend, in etapa a 15-a din Liga a 2-a. Dupa trei jocuri fara infrangere in campionat si un test reusit contra prim-divizionarei Rapid, baietii lui Dan Alexa dau piept cu liderul CSA Steaua. Partida va avea loc duminica, de la ora 19.00, pe Stadionul Ghencea."Ros-albastrii" ocupa primul loc al clasamentului, cu 32 de puncte, iar brasovenii sunt pe zece, cu 20 de puncte, cinci "lungimi" despartindu-I de ultimul loc de playoff.In ... citeste toata stirea