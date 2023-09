Staful nationalei de rugby a Africii de Sud a surprins pe toata lumea, duminica, la Marsilia, cand, la victoria cu Scotia (18-3), directorul de rugby Rassie Erasmus (foto) a transmis mai multe semnale luminoase in directia terenului. Misterul s-a lamurit: este vorba de un simplu mijloc de comunicare cu jucatorii si membrii staff-ului prezenti la marginea terenului, pentru a transmite instructiuni in ciuda distantei si a zgomotului. "Nu stiu daca ati fost la marginea terenului sau in apropiere, ... citeste toata stirea