Mititelu a uitat de "razboiul" cu Piturca si acum ii doreste libertatea

Adrian Mititelu a rupt tacerea dupa ce Victor Piturca a fost retinut de DNA. Patronul lui FC U Craiova 1948 a lasat in urma "razboiul" cu fostul selectioner, iar acum ii tine pumnii la Tribunal. Piturca a fost retinut de DNA pentru 24 de ore si ulterior eliberat si plasat sub control judiciar. Tehnicianul de 66 de ani este anchetat pentru trafic de influenta, intr-un dosar care implica achizitionarea de masti de protectie, in perioada pandemiei. Adrian Mititelu a oferit o prima reactie, dupa ... citeste toata stirea