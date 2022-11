Mititelu e debusolat dupa ce echipa sa a ajuns pe locul 15

FCSB a invins-o pe FC U Craiova cu scorul de 2-0 (2-0), duminica seara, in deplasare, intr-un meci din etapa a 18-a a Superligii de fotbal. Octavian Popescu (4), Joyskim Dawa (26) au marcat golurile vicecampioanei. Echipa antrenata de Nicolo Napoli si-a creat mai multe situatii de gol, dar a suferit la finalizare. Cea mai mare ocazie i-a apartinut lui Sekou Sidibe (76), care a trimis mingea in bara. Aceasta este a doua victorie consecutiva a ros-albastrilor in campionat cu Mihai Pintilii pe ... citeste toata stirea